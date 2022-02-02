Госдолг США превысил 30 трлн долларов

Совокупный государственный долг США достиг рекордного показателя в 30,012 трлн долларов, сообщил минфин страны.

Госдолг США впервые превысил 30 трлн долларов, причем из-за триллионных федеральных расходов на борьбу с коронавирусом произошло это на несколько лет раньше, чем ожидалось, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В первом квартале 2021 года в экономике США наблюдался рост ВВП в 6,3%, во втором – 6,7%, но в третьем он замедлился до 2,3%. Замедление роста ВВП связывают с распространением штамма «омикрон», высокой инфляцией (6,8%, самый высокий показатель с 1982 года) и проблемами в глобальных цепочках поставок.

В декабре президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн долларов.