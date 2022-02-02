Прайс объяснил, почему США не вводят предупредительные санкции против России

“Наша главная цель – решить этот кризис, который спровоцировала Москва, с помощью диалога и дипломатии. Наша цель состоит в том, чтобы нам не нужно было вводить санкции, поскольку это означало бы, что россияне не продолжают агрессию. Ключевой момент состоит в том, что любой пакет санкций США утратит сдерживающий эффект, если его ввести до вторжения”, – заявил он.

Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии.

“Сообщать о наших шагах не в наших интересах, это позволит РФ предпринять шаги, смягчающие влияние этих санкций. Частью сдерживающего эффекта этих санкций является тот факт, что они будут беспрецедентными по своим объемам и масштабам относительно того, какие последствия они могут иметь для Российской Федерации. Они коснутся отраслей, имеющих для России стратегическое значение”, – добавил спикер Госдепа США.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.

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