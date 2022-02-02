Мнение: Реакция ВОЗ

ВОЗ был вынужден отреагировать на решение Дании об отмене ограничений:

Специалисты ВОЗ считают, что государствам еще рано снимать все ограничения по сдерживанию COVID-19 сразу, призвали к осторожности. “Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик “омикрона”. В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу”, – заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове на брифинге во вторник.

Реакция ВОЗ понятна. Ранее эта террористическая группировка участвовала в масштабных фальсификациях вроде «свиного», «птичьего» гриппов и прочих подобных фейковых эпидемий, так что вроде бы опыт уходить от ответственности есть. Да и никаких особых оргвыводов по отношению к ней не принималось.

Сейчас всё несколько иначе. Слишком многих людей убили в течение последних двух лет. И сворачивание «пандемии» идет не по медицинским, а по политическим показателям — начался откат в виде роста протестов, причем динамика этих протестов достаточно велика, чтобы власти не почувствовали нешуточную угрозу.

Правда, ВОЗ прикрыта такими же преступниками в лице национальных правительств, которые несут ту же самую ответственность за развязанный геноцид против своих народов. Но ВОЗ не сама по себе, она — передаточное звено от глобальных элит к национальным правительствам. А потому руководит геноцидом не от себя, а по доверенности.

Глобалисты пока не уверены, что достигли всех возможных целей. Останавливать запущенную машину на ходу — не лучшее решение с точки зрения управления процессами. Но именно сейчас начинается крайне опасное для продвижения «новой нормальности» время: не доведенный до конца и не зафиксированный процесс может попросту «развалиться».

ВОЗ готовит глобальное Пандемическое соглашение, которое должно зафиксировать те «достижения», которые были достигнуты в ходе двухлетнего геноцида. Но соглашение еще не готово, его предполагается навязать летом. И если сейчас правительства, спасая себя, начнут массово выходить из проекта, сворачивая террор и ограничения, соглашение может быть либо вообще не заключено, либо будет слишком декларативным. А на него возложена слишком высокая ставка: по факту оно должно заменить сразу три международных системы: Вестфальскую (концепция суверенитета и невмешательства), Венскую (баланс сил) и Ялтинско-Потсдамскую (раздел сфер влияния). Возможно, заодно и подготовит основания для пересмотра Бреттон-Вудской системы. Это слишком серьезно, чтобы бросать всё на самотёк на последнем этапе.

Поэтому ВОЗ от имени глобального фашизма предупреждает о недопустимости выхода из проекта. Пока мягко предупреждает. Но нет сомнений, что в случае обвального выхода значимых для проекта стран возрастет (причем резко) риск создания тех или иных глобальных кризисов для поддержки гаснущего буквально на глазах «пандемийного проекта». Что это будет — война, инфраструктурный коллапс или масштабная техногенная катастрофа, новый вирус — трудно сказать. Возможности имеются.

Однако цель вполне понятна: старая система выведена из равновесия, есть механизм фиксирования ее в новой точке равновесия. И отказываться от всего этого проектировщики «новой нормальности» не намерены.

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