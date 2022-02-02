 

Лавров обсудил с Блинкеном дальнейшую работу по гарантиям безопасности

02.02.2022, 2:42, Новости дня
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По инициативе США 1 февраля состоялся разговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили гарантии обеспечения безопасности, предложенные ранее Россией.

«Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ. Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться», – говорится в релизе российского МИД.

Во время обсуждения политиками украинского вопроса Лавров призвал американскую сторону вместо нагнетания ситуации использовать влияние США на украинские власти, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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