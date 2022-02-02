 

Посол предсказал ограничение союза Украины, Польши и Британии «говорильней»

02.02.2022, 2:42, Новости дня
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Вряд ли союз Украины, Польши и Великобритании зайдет дальше «говорильни», сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что «этот союз, о котором так давно говорили на Украине, стал известен в Лондоне только вчера, наверное», прежде «не было никаких разговоров на этот счет». По мнению посла, «речь идет даже не о подмене членства Украины в НАТО и ЕС», а о «сколачивании небольших треугольников, которыми всегда славилась Восточная Европа». 

Так, были созданы Вышеградская группа и Организация за демократию и экономическое развитие, а «сейчас пошли такими мелкими треугольниками», например Люблинским. «Вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше говорильни такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», – приводит слова посла ТАСС.

Келин отметил, что Великобритания поставляет на Украину оружие, но «она это делала и раньше», причем «поставляет его за деньги, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение». От поставок «не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил», но они отражают «солидарность» Лондона с Киевом. В частности, «были поставлены два катера», а также «аналог «Джавелина» британского производства, это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью». 

Келин рассказал, как на днях «выступал в одном престижном клубе», где «собрались юристы, финансисты разного возраста – и старших поколений, и среднего поколения, их было человек 50 примерно». Когда Келин объяснил им ситуацию вокруг Украины и Донбасса, ему ответили: «А вы знаете, а мы этого ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем, этого нет в газетах, никто нам не рассказывает, а рассказывают, в общем-то, совсем другие истории про то, какая РФ плохая, а мы Россию любим».

Запланированный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном может оказаться коротким, если позиция британской стороны не будет конструктивной, сказал Келин. По словам дипломата, «говорить надо о том, какова должна быть европейская безопасность», о ее принципах.

Келин, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Джонсона из-за вечеринок в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина, отметил, что у британского премьера большие способности к «выживанию в любых трудностях», Джонсон «не через один скандал прошел, через целую массу».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.



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