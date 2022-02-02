 

Вашингтон объяснил разницу в отношении США и Украины к «российской угрозе»

02.02.2022, 2:42, Новости дня
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У Вашингтона и Киева отличаются «риторика и посыл», но у стран «нет споров» о том, что они «видят на границе» РФ и Украины, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Когда Томас-Гринфилд спросили, подрывает ли нерешительность Украины, продемонстрированная на пресс-конференции президента Владимира Зеленского, политику союзников, она заявила: «Я не могу говорить за президента Украины».

Томас-Гринфилд сказала, что «были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел», сама она встретилась в Нью-Йорке «с постпредом Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

«Итак, я думаю, что мы согласны с точки зрения того, что мы видим. Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, – на этот счет споров нет», – сказала она.

Томас-Гринфилд также считает, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что озабоченности Москвы в сфере безопасности были проигнорированы, стали знаком того, что дискуссии между Соединенными Штатами и Россией по этому вопросу продолжаются. Она не считает эти слова «тревожным знаком», передает ТАСС.

«Мы также ясно сказали России, что готовы выслушать их обеспокоенности в сфере безопасности, готовы выслушать обеспокоенности Украины в сфере безопасности – это у них на границе стоят 100 тыс. солдат», – сказала Гринфилд.



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