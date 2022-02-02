Сорос: Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит кто-то менее репрессивный и более миролюбивый

Сорос считает, что Си Цзиньпин может столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок во главе партии.

“Учитывая сильную оппозицию внутри КПК, тщательно срежиссированного возвышения Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина может никогда не произойти”, – заявил бизнесмен.

Сорос отметил, что лидеру КНР угрожают кризис с недвижимостью в Китае, неэффективные от штамма коронавируса “Омикрон” вакцины и падение рождаемости. Финансист выразил надежду, что Си Цзиньпина сменит лидер, который будет использовать менее репрессивную политику в Китае и более миролюбивую в международных отношениях.

“Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит кто-то менее репрессивный дома и более миролюбивый за границей. Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении”, – резюмировал Сорос.

Контекст:

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник “рыночного фундаментализма”. Создатель сети благотворительных организаций, известных как “Фонд Сороса”.

В 2019 году Сорос заявлял, что эффективная политика США в отношении Китая не может быть сведена к лозунгу, а должна быть гораздо более сложной, подробной и практичной. Также финансист говорил, что холодная война между США и Китаем может перерасти в “горячую”.

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.

Си Цзиньпин был избран председателем КНР 14 марта 2013 года. В 2017 году был переизбран главой Компартии. В 2018 году Компартия Китая предложила отменить ограничение на количество сроков пребывания у власти для председателя КНР и его заместителя.

В своей речи по случаю 100-летия правящей Коммунистической партии 1 июля 2021 года лидер КНР пригрозил “разбить голову о железную стену” тем, кто вмешивается во внутренние дела Китая.

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