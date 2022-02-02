 

Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году

02.02.2022, 1:58, Новости дня
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Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год. 

 

Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.



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