 

Пентагон не захотел «спекулировать» на тему места Украины при расширении НАТО

02.02.2022, 1:58, Новости дня
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У РФ нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе «касается конкретного суверенного государства и НАТО». По его словам, «это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето». Кирби заявил: «Это так не работает». При этом он сказал, что «не будет спекулировать относительно будущего, расширения НАТО и места Украины в этом процессе». Кирби подчеркнул, что соответствующее решение «может быть принято только альянсом и Украиной».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «дверь для дипломатии» с Москвой должна «оставаться открытой», но США продолжат «отстаивать собственные ценности, включающие веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в НАТО, должны члены НАТО и что дверь для этого следует держать открытой», передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания РФ и предложил представить, как «напичканная оружием» страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.



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