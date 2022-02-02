Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО

Нельзя ставить на одну доску действия РФ и стран НАТО в ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Комментируя требование РФ о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».

По ее версии, глава российского государства Владимир Путин «кричит о боязни Украины и украинцев». Она заявила, что «это не следует интерпретировать как декларацию факта». «Мы знаем, кто в этом случае лиса», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия РФ и США. Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», она заявила, что «у РФ есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.

Официальный представитель Белого дома заявила, что ей пока нечего анонсировать по поводу возможной переброски дополнительных сил США в Восточную Европу. Псаки отметила: «Очевидно, что есть войска, которые сейчас размещены в восточноевропейских странах. Часть этих войск, конечно, не находятся под управлением альянса НАТО».

По ее словам, глава американского государства Джо Байден «абсолютно готов» к более активному личному участию в урегулировании кризиса вокруг Украины, если это будет признано полезным.