“Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Мы потом найдемся – и я тебя отблагодарю”. “Украинская правда” выпустила расследование о ДТП с нардепом Трухиным

Журналистам удалось получить видео с камер полицейских, которые работали на месте аварии, и пообщаться с патрульным Сергеем Петриком, который первым прибыл на место ДТП. На видео депутат говорит: “Сережа, иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю”.

Полицейский отвечает: “Не получится. С каким Денисом?”

Собеседник отвечает: “С [министром внутренних дел Украины Денисом] Монастырским”.

Петрик узнал об аварии с пострадавшими на Бориспольском шоссе по радиосвязи.

“Так как я находился поблизости, максимально быстро поехал в этом направлении. Увидел неприятную картину. Очень сильно разбитые автомобили были, очень много людей, суматоха. Все бегали из стороны в сторону”, – рассказал Петрик.

Журналисты отметили, что не знают, приобщено ли видео с камеры полицейского к материалам уголовного дела. На участке, где произошло ДТП, из-за ремонта были демонтированы камеры наблюдения.

В расследовании отмечается, что Трухин пытался покинуть место происшествия, мотивируя тем, что ему в 16.00 надо присутствовать на торжественном заседании Верховной Рады. Патрульный ему не разрешил уйти, сказав, что есть свидетели, которые утверждают, что за рулем авто был нардеп.

Трухин на видео отходит к обочине трассы и говорит: “Мы потом найдемся – и я тебя отблагодарю… Забери этих долбо…бов – и я уйду”.

Петрик ответил Трухину, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

По словам полицейского, нардеп пытался его подкупить, обещал деньги и “решить вопросы со всеми участниками происшествия”. Трухин перелез через отбойник, Петрик пошел за ним. В разговоре, который состоялся между ними в лесу, нардеп просит принести из багажника спортивную сумку.

“Там 150 тысяч”, – сказал нардеп.

Петрик отметил, что после ДТП у Трухина были признаки алкогольного опьянения.

Показания о том, что за рулем Audi был нардеп, дал один из свидетелей аварии, который проезжал по трассе.

“В материалах дела это должно быть, показания свидетеля, который указал на Трухина”, – уверяет полицейский.

От предложения написать пояснение о ДТП и пройти тест на драгере депутат отказался, он сказал, что спал на заднем сидении, а когда проснулся, “уже все произошло”. Трухин также добавил, что не может писать, потому что у него дрожат руки.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от фракции “Слуга народа”, которые ежемесячно получают зарплаты в конвертах.

ВИДЕОВидео: Українська правда / YouTube

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане “Лилея”.

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Елена Шуляк говорила, как Трухин во время личной беседы сообщил ей, что не был за рулем авто во время ДТП.

13 октября стало известно, что сотрудники ГБР допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Он, так сказать, бухгалтер. “Милый мой бухгалтер…” – сказал Богдан.

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