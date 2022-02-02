Блинкен призвал Россию к деэскалации на границе с Украиной – Госдепартамент США

Как отметил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, Блинкен сообщил Лаврову о готовности США на двухсторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.

Также госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и праву всех государств определять собственную внешнюю политику.

“Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границы Украины”, – говорится в сообщении.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января посол США передал России письменный ответ на требования по “гарантиям безопасности”. Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины.

Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел в ответе США “позитивной реакции по главному вопросу”, а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские “взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность”, сообщало “РИА Новости”.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

1 февраля в российском МИД заявили, что не передавали США письменный ответ на предложения американской стороны по “гарантиям безопасности”. Ранее об этом сообщили The Washington Post и CNN со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

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