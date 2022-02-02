 

Попытка госпереворота произошла в Гвинее-Бисау

02.02.2022, 1:13, Новости дня
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В Гвинее-Бисау сорвана попытка государственного переворота, сообщил президент страны Умару Сисоку Эмбало, добавив, что группа вооруженных лиц пыталась его убить.

Президент сообщил, что «попытку переворота пресекли силы безопасности». Есть «много погибших», но среди членов правительства все живы, основные потери понесли силовики. Сейчас проводятся аресты мятежников, а «ситуация находится под контролем правительства». Сисоку Эмбало заявил, что сам находился под обстрелом в течение пяти часов. Попытку переворота он счел «единичным актом», за которым стоят люди, подозреваемые в причастности к незаконному обороту в стране наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на Nation. 

Во вторник президент страны приехал на заседание правительства. Позднее к зданию прибыли люди в гражданском, они открыли стрельбу из автоматического оружия и гранатометов, после чего вошли в здание.



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