 

Радуцкий: Вакцинация на несколько порядков снижает риск тяжелого течения COVID-19, 95% умерших от коронавируса не были вакцинированы

02.02.2022, 0:56, Новости дня
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Собрал несколько вопросов, которые сегодня задают по поводу штамма “Омикрон”. Попробую ответить.

Как понять, что у меня “Омикрон”, а не обычный ОРВИ?

Никак не поймете. Симптомы почти одинаковы. Для этого нужно сделать тест на коронавирус: либо экспресс-тест (его можно приобрести в аптеке), либо ПЦР.

Почему вакцинированные также болеют?

Вакцинация на несколько порядков снижает риск тяжелого течения болезни. Просто посчитайте – половина взрослого населения в Украине уже вакцинирована. А почти 90% коек в больницах заняты невакцинированными. Летальность среди непривитых еще выше: 95% умерших от COVID-19 людей не были вакцинированы. По данным Киевской школы экономики, по сравнению с волной при штамме “Дельта” уровень смертности снизился в четыре раза: 0,5% против 2%. И это не только потому, что “Омикрон” слабее. Просто процент вакцинированных в настоящее время значительно выше.

Можно ли вакцинироваться, если контактировал с людьми, у которых обнаружили “ковод”?

Ждать, пока закончится очередная волна, не стоит. Минздрав рекомендует прививаться от COVID-19 всем, кто не испытывает симптомов болезни. Вакцина может не успеть усилить ваш иммунитет, но точно его не ослабит. В случае, если вы заболели, можно вакцинироваться через 28 дней со дня получения положительного теста.

Нужно ли вакцинироваться, если это последняя волна “ковида”?

ВОЗ считает, что COVID-19 постепенно перейдет в разряд сезонных болезней. Но это возможно только при условии тотальной вакцинации. Поэтому сертификат о вакцинации еще долго будет условием для того, чтобы свободно пользоваться социальной, культурной и транспортной инфраструктурой.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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