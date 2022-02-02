 

Бывшему судье Чаусу изменили меру пресечения на залог

02.02.2022, 0:56, Новости дня
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Сумма залога составляет 717,9 тыс. грн.

“В последнем решении суда о продлении этой меры пресечения указано, что в соответствии с ч.6 ст. 181 Уголовного процессуального кодекса Украины, общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше шести месяцев. Поэтому предельный срок домашнего ареста Чауса якобы истекает 3 февраля, и Чаусу нужно было менять меру пресечения. Хотя досудебное расследование уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство. Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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