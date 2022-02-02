 

Визит Джонсона в Украину и €1,2 млрд помощи от Европы. Главное за день

02.02.2022, 0:12, Новости дня
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Джонсон встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Украину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили наращивание российских войск у границ Украины и по итогу встречи выпустили совместное заявление.

На брифинге после встречи Джонсон назвал возможное вторжение России в Украину политической и гуманитарной катастрофой и рассказал о подготовке санкций против России.

Зеленский сообщил, что Великобритания выделит почти £2 млрд на общие с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике.

Еврокомиссия утвердила выделение Украине €1,2 млрд помощи

Европейская комиссия согласилась выделить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Помощь передадут Украине двумя траншами по €600 млн.

Отмена призыва в украинскую армию с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности. В нем говорится, что правительство должно подготовить изменения в госбюджет на 2022 год для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Также правительство должно разработать проект закона для внедрения альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную воинскую службу с 1 января 2024 года.

Дело о массовых беспорядках

Стало известно имя подозреваемого в организации массовых беспорядков в Киеве и других регионах Украины. Это бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Печерский райсуд Киева арестовал Голубана, а также второго подозреваемого (его имя не называется) без права залога.

Военная помощь Украине

В Украину прибыла шестая партия военной помощи от США. Самолет привез 84 тонны боевых патронов для стрелкового оружия.

Обыски у Коболева

Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы правления НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева. Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. 

Сам Коболев заявил, что следствие и обыски не заставят его уехать из страны и не отпугнут от недавно начатого бизнеса.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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