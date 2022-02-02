 

Орбан заявил, что в ЕС нет ни одного лидера, желающего развязать конфликт с Россией

02.02.2022, 0:12, Новости дня
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Орбан назвал свой визит в Россию “миротворческим” и заявил, что “Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы развязать конфликт с Россией”.

Для урегулирования конфликта в отношениях между РФ и странами Запада венгерский премьер-министр предложил использовать в политике “венгерскую модель”.

“Мы являемся членами НАТО и Евросоюза, тем не менее можем поддерживать отличные отношения с Россией”, – объяснил Орбан.

Отметим, депутаты Европарламента раскритиковали встречу Орбана с Путиным. Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Дендьеши заявил, что Орбан подрывает совместные решения Брюсселя, а депутат от Франции Натали Луазо предупредила венгерского премье-министра, что он не должен ставить под угрозу единство Евросоюза. 

Контекст:

В сентябре 2018 года появился проект резолюции Европарламента с рекомендацией лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. В Европарламенте заявляли, что Будапешт не придерживается ценностей Евросоюза. 

В том же месяце Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины. По его словам, Россия может продлить газопровод “Турецкий поток”, чтобы газ не поставлялся через территорию Украины. 

В сентябре 2020 года Орбан назвал неразумной санкционную политику ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Он заявил, с Россией нужно быть жесткими в военном плане, но одновременно сохранять торговые отношения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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