 

У Джонсона во время встречи с Зеленским из рук выхватили папку. Видео

02.02.2022, 0:12, Новости дня
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Зеленский у Мариинского дворца встретил Джонсона, у которого в руках была красная папка.

Во время рукопожатия двух лидеров неизвестная женщина подбежала к британскому премьеру и выхватила у него из рук папку. Джонсон тем временем продолжил беседу с Зеленским.

Контекст:

Нынешний приезд Джонсона в Украину стал для него первым с момента вступления в должность главы британского правительства. Однако он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

видео

Видео: Офіс Президента України / Facebook


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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