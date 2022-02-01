 

Роскомнадзор потребовал….

01.02.2022, 23:54, Разное
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от «Дождя», «Эха Москвы», «Медузы» и других СМИ удалить материалы о расследованиях Навального.

Редакции независимых СМИ 1 февраля получили предписания Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследованиях Алексея Навального. По информации «Новой газеты», такие требования были предъявлены телеканалу «Дождь»*, радиостанции «Эхо Москвы», «Медузе»*, Znak.com, саратовскому изданию «Свободные новости» и магаданскому порталу «Весьма».

В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов. В их числе — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого. Кроме того, ведомство требует удалить материалы о дорогостоящих нарядах вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой.

В обоснование своих требований ведомство приводит письмо Генеральной прокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ «распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России».

Все получившие требования об удалении материалов редакции входят в объединение независимых медиа «Синдикат-100».

Отметим, что это не первая волна требований об удалении материалов СМИ. В декабре 2021 года Роскомнадзор разослал по редакциям российских медиа письма, в которых сообщалось о необходимости удалить публикации, основанные на расследованиях издания «Проект»*.

* Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

Источник: Новая газета



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