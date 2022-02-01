Роскомнадзор потребовал….
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…от «Дождя», «Эха Москвы», «Медузы» и других СМИ удалить материалы о расследованиях Навального.
Редакции независимых СМИ 1 февраля получили предписания Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследованиях Алексея Навального. По информации «Новой газеты», такие требования были предъявлены телеканалу «Дождь»*, радиостанции «Эхо Москвы», «Медузе»*, Znak.com, саратовскому изданию «Свободные новости» и магаданскому порталу «Весьма».
В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов. В их числе — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого. Кроме того, ведомство требует удалить материалы о дорогостоящих нарядах вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой.
В обоснование своих требований ведомство приводит письмо Генеральной прокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ «распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России».
Все получившие требования об удалении материалов редакции входят в объединение независимых медиа «Синдикат-100».
Отметим, что это не первая волна требований об удалении материалов СМИ. В декабре 2021 года Роскомнадзор разослал по редакциям российских медиа письма, в которых сообщалось о необходимости удалить публикации, основанные на расследованиях издания «Проект»*.
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Источник: Новая газета
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