 

Наверное, буду с Оксаной – Личное мнение

01.02.2022, 23:52, Разное
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На всю страну Александр Жулин объявил о том, что изменял Навке, когда был на ней женат.


Фото: Соцсети

На этом публичное унижение Тани не закончилось. Бывший пошёл дальше. 

Пожалуй, процитирую:

«Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Меня бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается».

Ну, вы поняли, как Жулин иносказательно назвал Навку, да? Мудрая женщина — это, по мнению Александра, кто? Та, что простила, после того, как муж объявил: «Наверное, буду с Оксаной»?

А в чём мудрость-то? В том, что позволяла вытирать о себя ноги? Честь и хвала — за что именно? За то, что муж был влюблён в другую бабу, а Таня это проглотила?

Навка-то у нас, оказывается, терпила. С виду — Олимпийская чемпионка и всё такое, а по факту — баба, не слишком-то себя и уважающая: её в двери — она в окно.

Мудрая женщина. Поплакала и простила.

Прощали измену? А зачем? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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