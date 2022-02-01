Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что ее ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Гаврилица сообщила, что в ближайшее время собирается работать «из дома в удаленном режиме», передает ТАСС.

Напомним, до середины марта в стране введен режим ЧП в области здравоохранения, объявлен «красный код» безопасности. В декабре сообщалось, что около 7 тыс. жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.