 

Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

01.02.2022, 23:44, Новости дня
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Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что ее ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Гаврилица сообщила, что в ближайшее время собирается работать «из дома в удаленном режиме», передает ТАСС.

Напомним, до середины марта в стране введен режим ЧП в области здравоохранения, объявлен «красный код» безопасности. В декабре сообщалось, что около 7 тыс. жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.



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