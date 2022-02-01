 

Пентагон заявил о переброске Россией дополнительных сил к границе с Украиной

01.02.2022, 23:44, Новости дня
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».

Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать переброску дополнительных сил». Пентагон «придерживается оценки «свыше 100 тыс. человек», причем «это число выросло за последние несколько дней». На чем основаны такие оценки, он не уточнил.

Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, британский премьер Борис Джонсон, который приехал с визитом в украинскую столицу, также заявил, что с российской стороны «вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных». В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по российской же территории нагнетается для демонизации России.



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