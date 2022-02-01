 

“Нам что, воевать с НАТО?” Путин опасается, что в случае вступления в Альянс Украина начнет военную операцию по деоккупации Крыма

01.02.2022, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Теперь [в НАТО] говорят, следующий шаг – это Украина, ее надо принять в НАТО. Внимательно послушайте, что я скажу. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем… Представим, что Украина является членом НАТО с оружием и современными ударными системами и начинает операцию в Крыму. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет”, – сказал Путин.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно “гарантий безопасности”. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / В Николаеве в результате взрыва гранаты погиб мужчина – полиция

13.05 / Путина внесли в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира – писатель Комков

11.05 / В мире: Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

05.11 / Саакашвили пообещал из грузинской тюрьмы не умереть “назло врагам”

13.08 / В Киеве разоблачили женщину, присвоившую 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами – полиция

21.12 / Минторг США ввел санкции против 45 российских компаний

16.11 / Саакашвили предложил Помпео открыть военную базу в Грузии

08.08 / Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня на Донбассе

12.02 / Вместо обещанных выплат “зеленой” энергетике “Энергоатом” списал деньги на придуманные штрафы – нардеп Кучеренко

27.06 / Митрополит Иларион о поправках в Конституцию, ЛГБТ-пропаганде и протестах в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика