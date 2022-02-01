Беглова подняли на смех после встречи команды Смольного с администрацией Лукашенко

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Минск с официальным визитом. Сотрудникам администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко он сумел поднять настроение, пишет Telegram-канал «Площадь Восстания».

Визит в Минск состоялся в первый день февраля. По словам автора канала, ни одна делегация не веселила аппарат Лукашенко так, как это сделали петербургские «колхозники» в пиджаках.

«Визит Губернатора Беглова в Минск станет памятным событием для сотрудников Администрации Президента Республики Беларусь. Ни одна делегация не поднимала так настроение, как колхозники в пиджаках из Петербурга», — говорится в сообщении.

Визит губернатора Петербурга решили охарактеризовать двумя словами – «полная несуразность». Белорусские чиновники уже привыкли ко многому, но ни один из их гостей из РФ не производил впечатление «некомпетентного и неловкого персонажа» как Беглов. С собой в Минск он решил привезти блокадный хлеб в качестве подарка.

Как отметил источник в аппарате Лукашенко, Беглов смотрелся как «клоун», а его речь походит на выступления «колхозника из агрогородка». Но никак не главы Северной столицы.