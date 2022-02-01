Россия опровергла заявления об угрозах прервать поставки газа в Европу

Москва никогда не грозила прервать поставки газа в Европу, РФ «никогда не подводила партнеров», сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что «Россия – надежный поставщик». Его спросили, гарантирует ли он, что поставки газа в Европу продолжатся. Небензя ответил: «Мы никогда не заявляли ничего противоположного».

Он также отказался «спекулировать» на тему «угроз немецкого правительства закрыть «Северный поток – 2». Небензя заявил, что речь идет о «коммерческом проекте, который регулируется коммерческими отношениями», передает РИА «Новости».

При этом постпред отметил, что санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей. Небензя заявил: «Мы научились жить с этим». Он выразил надежду, что другим странам «хватит трезвого рассудка не вводить» санкции. Если санкции все же введут, «это повлечет ответную реакцию», сказал он.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что якобы получал от РФ сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. «Да, такие знаки были», – сказал он в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).