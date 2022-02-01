 

Эксперт: Украинский бюджет просто не потянет контрактную армию

01.02.2022, 23:00, Новости дня
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«Увеличение армии, причем за счет контрактников, которых сначала нужно обучить – очень дорогое удовольствие. Через три года на Украине может быть другой президент, который может и отменить этот указ Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Зеленский распорядился увеличить численность украинской армии на 100 тыс. человек в течение трех лет.

Непонятны цели столь резкого увеличения численности ВСУ, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Появись такой указ в другое время, рост численности ВСУ можно было бы назвать плановым. Но сейчас, на фоне всех событий на линии боевого соприкосновения в Донбассе, постановка такой задачи воспринимается как некая пропаганда. Мол, правительство Зеленского занимается укреплением обороноспособности страны», – подчеркнул собеседник.

Ленков также усомнился в возможностях Украины перейти на контрактную армию, потому что такую масштабную реформу может «не потянуть бюджет страны». «Даже в России, чья экономика более развита, сохраняется двойная система – контрактники и призывники. Таким образом, на службу по контракту приходят те, кто уже подготовлен за время срочной службы и у кого есть желание посвятить этому делу всю свою жизнь. Именно поэтому двойная система более живая, чем чисто контрактная», – отметил он.

«Если Украина собирается строить армию по образцу своих кураторов из США, то это очень дорогое удовольствие. Здесь все упирается в деньги. А где их взять? Украинская экономика не развивается: предприятия закрываются, доходы падают, цены растут на все», – указал эксперт.

Во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Текст документа размещен на сайте офиса украинского лидера. Зеленский поручил разработать законопроект о поэтапном увеличении численности армии Украины с 2022 по 2024 год на 100 тыс. человек. На сегодня ВСУ насчитывает 261 тыс. человек, пишет издание «Украинская правда».

Ожидается, что в результате этих преобразований численность украинских войск вырастет примерно на 40%. Тем не менее, в любом рейтинге сильнейших армий мира украинские вооруженные силы далеко отстоят от первой десятки. Для сравнения: в двадцатку сильнейших армий мира, по версии Global Fire Power, входят ВС Британии, Германии и Израиля, в каждой из которых меньше 200 тыс. человек. Численность ВС РФ составляет около 800 тыс. человек.

Также президент поручил кабмину предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на постепенное повышение зарплат военнослужащих до уровня не ниже двух минимальных зарплат. Кроме того, правительству поручено подготовить законопроект, отменяющий обязательный призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года и вводящий «модель интенсивной системы военной подготовки». Ее власти рассматривают как «альтернативную форму прохождения срочной службы».

Оборонному ведомству поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии, увеличив сроки контрактов военных и повысив в 2023 году денежное довольствие до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Помимо этого, Зеленский поручил минобороны продумать концепцию обеспечения военных жильем.



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