 

США оценили свой ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности

01.02.2022, 23:00, Новости дня
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Вашингтон направил РФ серьезные и субстантивные предложения по безопасности, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что ответ США «на так называемые проекты договоров, которые обнародовала Россия, содержит широкий круг серьезных, субстантивных предложений». Вашингтон полагает, что «есть пересечение, где можно заняться этими общими обеспокоенностями на основе взаимности», передает РИА «Новости».

По его словам, США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога, сроки которого предстоит определить после того, как РФ представит США формальный ответ на американские предложения. Как сообщил Прайс, «когда это произойдет, русские будут тоже расположены к участию в дальнейшем диалоге».

Администрация США надеется на продолжение двусторонних контактов с Россией. Прайс сказал, что для США «важнее всего» дипломатия, «коллективное взаимодействие с Россией, которое проходит при консультациях с союзниками и партнерами». США готовы к проведению новых контактов на высшем уровне, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах.

При этом США «не видят признаков деэскалации». США поддерживают контакты своих союзников с Россией по ситуации на Украине и считают, что они могут способствовать деэскалации кризиса, сказал Прайс.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД РФ подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».



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