 

Мнение: “Мемориал” занимался обманом граждан

01.02.2022, 22:34, Разное
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Верховный суд объяснил ликвидацию «Мемориала» отсутствием публичности и обманом граждан

Верховный суд России опубликовал мотивировочную часть решения о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано НКО-иноагентом). В суде заявили, что ликвидировали «Мемориал» из-за отсутствия публичности и введения граждан в заблуждение.

В решении Верховного суда говорится, что «Мемориал» «скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента». Тем самым общество «не обеспечило публичность своей деятельности», препятствовало «должному общественному контролю», а также нарушило права граждан на достоверную информацию, что является грубым нарушением законодательства РФ, утверждают в суде.

Верховный суд убежден, что допущенные «Мемориалом» нарушения были ситемными и сознательными. «Суд… приходит к выводу о том, что организация не только не предприняла все возможные действия для устранения нарушений, а напротив, умышленно не исполняет законодательство Российской Федерации, не принимает мер к его соблюдению, несмотря на то, что объективных препятствий для этого не имеется»,— говорится в решении

https://www.kommersant.ru/doc/5193658 – цинк
https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2075644 – решение суда по "Мемориалу"

Обманом граждан "Мемориал" сознательно и системно занимался с момента своего создания.

Источник: Colonel Cassad



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