Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими

В ходе визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос якобы вторжения России.

Во время выступления британский премьер рассказал гражданам Украины, как нужно сражаться в случае ухудшения ситуации.

«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. И, возможно, это удержит Путина (президента РФ Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого», – приводит слова Джонсона издание «Украина 24».

Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».