 

Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими

01.02.2022, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос якобы вторжения России.

Во время выступления британский премьер рассказал гражданам Украины, как нужно сражаться в случае ухудшения ситуации.

«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. И, возможно, это удержит Путина (президента РФ Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого», – приводит слова Джонсона издание «Украина 24».

Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Богдан: Нам надо молиться, чтобы была теплая зима. До -5° мы как-то пройдем. Если будет -5…-10°, будут веерные отключения, а если будет -15°, мы на хер замерзнем

03.04 / В РФ iPhone 12 Pro подешевел на 20%

05.04 / Изгнанный из Грузии Познер пообещал вернуться

25.08 / На День Независимости в Украине сделали 20,7 тыс. прививок от COVID-19

11.07 / Глава оператора «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

05.02 / У гражданской жены Козака квартира в Москве за $13 млн – “Схемы”

13.09 / Трамп обвинил Байдена в краже идей

10.07 / В Сербии после массовых протестов передумали вводить комендантский час

30.12 / Dantes показал обгоревшее лицо

24.11 / Глава НСЖУ о бойкоте каналов Ахметова: Не политикам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика