Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы»

Газпром забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Забронирована прокачка 12,5 млн кубометров газа с 00.00 до 08.00 мск 2 февраля, передает ТАСС.

Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов.