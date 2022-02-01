 

Люди с гранатометами напали на дом правительства Гвинеи-Бисау

01.02.2022, 22:16, Новости дня
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На дом правительства Гвинеи-Бисау совершено вооруженное нападение, члены правительства покинули здание, сообщают правительственные источники.

Во вторник президент страны Умару Сисоку Эмбало приехал на заседание правительства. Позднее к зданию прибыли люди в гражданском, они открыли стрельбу из автоматического оружия и гранатометов, после чего вошли в здание, передает ТАСС.

Португальское агентство Lusa сообщает, что «около 17.20 по местному времени (20.20 мск) военные прибыли в дом правительства и приказали всем членам правительства покинуть здание». В доме правительства остались только захватчики. При этом местонахождение президента страны Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуну Набиама, как заявило агентство, неизвестно. Дом правительства оцеплен войсками. Среди полицейских, охранявших его, есть пострадавшие.

Радиостанции RFI со ссылкой на источник сообщила, что президент в порядке: «Надёжный источник сообщил RFI, что смог поговорить с президентом Сисоку Эмбало, который сообщил ему, что он чувствует себя хорошо». Глава МИД Португалии Сантуш Сильва заявил, что президент находится в своей резиденции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Экономическое сообщество стран Западной Африки и Африканский союз назвали произошедшее «попыткой государственного переворота». Португалия заявила, что «происходит вооруженное выступление против законных властей, президента и главы правительства».

Бывшая колония Португалии Гвинея-Бисау с момента провозглашения независимости в 1973 году пережила девять военных переворотов и их попыток.



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