Мнение: Скверная история

Суд в США приговорил 28-летнего хоккеиста ярославского клуба «Локомотив» Рида Буше к четырем годам исправительных работ и одному году условно по делу об изнасиловании 12-летней девочки.

Изнасилование произошло еще десять лет назад, в 2011 году, когда Риду Буше было 17 лет и он временно жил в приемной семье в рамках программы развития американского хоккея.

Пострадавшая девушка была дочерью хозяев дома. По словам девушки, спортсмен дважды шантажом принудил ее к оральному сексу. Ей тогда было 12 лет.

По обвинению в сексуальном насилии над ребенком Буше мог получить от 25 лет до пожизненного срока.Но он признал вину, раскаялся и дело переквалифицировали на менее тяжкую статью.

Американский хоккеист Рид Буше с 2021 года играет в команде КХЛ «Локомотив»( Ярославль) с 2021 года. До этого он год играл за омский клуб «Авангард».А США Буше выступал за такие клубы как «Нью-Джерси Девилз» и «Нэшвилл Предаторз».

Мне в этой скверной истории одно не понятно. Почему родители 12 летней девочки оставляли ее наедине с 17-летнем парнем?

А парня в общем-то правильно наказали. Нельзя жить на поводу у своего члена, даже если тебе всего 17 лет.

Фотография Рида Буше отсюда

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