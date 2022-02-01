 

Сорос: Фактическое население Китая на 130 млн меньше официальной цифры. Это не широко известно, но это усугубит кризис

01.02.2022, 22:00, Новости дня
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По мнению Сороса, демографический кризис в Китае приведет к проблемам в разных областях жизни.

“Китай сталкивается с серьезной демографической проблемой. Рождаемость значительно ниже опубликованных данных. Эксперты подсчитали, что фактическая численность населения примерно на 130 млн меньше официальной цифры в 1,4 млрд”, – сказал он.

По словам мецената, это “усугубит кризис рынка недвижимости, приведет к дефициту рабочей силы, фискальной нагрузке и замедлению экономики”.

Контекст:

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник “рыночного фундаментализма”. Создатель сети благотворительных организаций, известных как “Фонд Сороса”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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