Сорос: Фактическое население Китая на 130 млн меньше официальной цифры. Это не широко известно, но это усугубит кризис

По мнению Сороса, демографический кризис в Китае приведет к проблемам в разных областях жизни.

“Китай сталкивается с серьезной демографической проблемой. Рождаемость значительно ниже опубликованных данных. Эксперты подсчитали, что фактическая численность населения примерно на 130 млн меньше официальной цифры в 1,4 млрд”, – сказал он.

По словам мецената, это “усугубит кризис рынка недвижимости, приведет к дефициту рабочей силы, фискальной нагрузке и замедлению экономики”.

Контекст:

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник “рыночного фундаментализма”. Создатель сети благотворительных организаций, известных как “Фонд Сороса”.

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