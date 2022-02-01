 

Российским матерям нужно помнить, что украинцы будут защищать страну до последней капли крови – Джонсон

01.02.2022, 22:00, Новости дня
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По его словам, Великобритания делает все, что возможно, чтобы усилить способность Украины сопротивляться российской агрессии. В частости, он напомнил об отправке Украине двух тысяч легких противотанковых систем и обучении украинских военных британцами.

“Но я думаю, самое лучшее, что мы можем сделать – это все-таки донести до российских граждан возможность того, что произойдет. Реальность в том, что украинцы будут бороться, они будут биться за свою страну. Украинцы будут сражаться до последней капли крови. 200 тыс. военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей”, – отметил он.

Джонсон надеется, что это удержит президента России Владимира Путина от усугубления конфликта.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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