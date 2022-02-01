 

“Бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии”. Зеленский и Джонсон выпустили совместное заявление

01.02.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Премьер-министр отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Великобритания стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца – определять свое будущее”, – отмечено в документе.

Политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Стороны заявили, что будут углублять стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности, в рамках стратегического диалога Украина – Великобритания.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.

1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.

Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / В Госдуме отреагировали на «тайные» санкции Британии против России

03.09 / Гитарист группы “Кино”, которая планирует дать концерт в Киеве, выступал в оккупированном Крыму

19.11 / “Мы славяне. У нас есть сердца”. Лукашенко заявил, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу

27.07 / Вопрос дня: Кому из россиян положены новые антикризисные выплаты?

25.03 / Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

17.10 / Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне

15.12 / На обновленном телеканале “Рада” будет работать замешанный в секс-скандале политтехнолог Петров – СМИ

13.07 / Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

14.07 / В Совфеде заявили о неготовности большинства школ и вузов к дистанционному обучению

09.07 / Федоров: Ситуация с COVID-сертификатами уникальна. Раньше на разработку такого документа ушли бы десятилетия, а сейчас его внедряют за месяцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика