“Бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии”. Зеленский и Джонсон выпустили совместное заявление

“Премьер-министр отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Великобритания стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца – определять свое будущее”, – отмечено в документе.

Политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Стороны заявили, что будут углублять стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности, в рамках стратегического диалога Украина – Великобритания.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.

1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.

Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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