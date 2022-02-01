Анна Семенович повеселила поклонников рассказами о забавных историях: “Семенович на горячее”

Популярная певица Анна Семеновича недавно в рамках интерактивной беседы пообщалась с поклонниками в разделе Stories личного микроблога в Instagram. Особенно повеселили фолловеров рассказы знаменитости о забавных эпизодах из её жизни.

Общение с посетителями страницы Анна Семенович провела в ставшем уже традиционным среди селебрити стиле “вопрос-ответ”, проводимом под слоганом “было или не было”. Примечательно, что один из вопросов, обращенных к звезде, изначально не предполагал комедийности, поскольку задавший его подписчик просто поинтересовался, падала ли певица на сцене. Однако выяснилось, что такая ситуация не только имела место в практике Семенович, но и до сих пор вызывает у неё улыбку. Дело в том, что на гастролях в одном из отечественных городов красавица настолько увлеклась выступлением, что просто не заметила края подмосток и упала, однако болезненному падению не суждено было случиться: её подхватили мужчины-поклонники. К слову, данный случай вылился в итоге в долгосрочное дружеское общение его участников, а сам эпизод последние с юмором называют “Семенович на горячее”.

Изображение взято с: [email protected]_semenovich

К слову, на упомянутом инциденте жизненные “злоключения” экс-вокалистки группы “Блестящие” не закончились. Так, во время посещения Франции, в одном из заведений соответствующего профиля Анна Семенович однажды несколько злоупотребила алкоголем, что вылилось в её танцы на барной стойке в лыжных ботинках с последующим угощением всех присутствующих текилой. А еще – хозяйка аккаунта призналась, что довольно регулярно попадает в комедийные ситуации, путая женский туалет с аналогичной комнатой для кавалеров.

Источник: www.instagram.com