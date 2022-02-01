 

Анна Семенович повеселила поклонников рассказами о забавных историях: “Семенович на горячее”

01.02.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Анна Семеновича недавно в рамках интерактивной беседы пообщалась с поклонниками в разделе Stories личного микроблога в Instagram. Особенно повеселили фолловеров рассказы знаменитости о забавных эпизодах из её жизни.
Общение с посетителями страницы Анна Семенович провела в ставшем уже традиционным среди селебрити стиле “вопрос-ответ”, проводимом под слоганом “было или не было”. Примечательно, что один из вопросов, обращенных к звезде, изначально не предполагал комедийности, поскольку задавший его подписчик просто поинтересовался, падала ли певица на сцене. Однако выяснилось, что такая ситуация не только имела место в практике Семенович, но и до сих пор вызывает у неё улыбку. Дело в том, что на гастролях в одном из отечественных городов красавица настолько увлеклась выступлением, что просто не заметила края подмосток и упала, однако болезненному падению не суждено было случиться: её подхватили мужчины-поклонники. К слову, данный случай вылился в итоге в долгосрочное дружеское общение его участников, а сам эпизод последние с юмором называют “Семенович на горячее”.
Изображение взято с: [email protected]_semenovich
К слову, на упомянутом инциденте жизненные “злоключения” экс-вокалистки группы “Блестящие” не закончились. Так, во время посещения Франции, в одном из заведений соответствующего профиля Анна Семенович однажды несколько злоупотребила алкоголем, что вылилось в её танцы на барной стойке в лыжных ботинках с последующим угощением всех присутствующих текилой. А еще – хозяйка аккаунта призналась, что довольно регулярно попадает в комедийные ситуации, путая женский туалет с аналогичной комнатой для кавалеров.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / «Мы готовим перезапуск телепередачи «Форт Боярд» – Константин Эрнст раскрыл истинное назначение дворца под Геленджиком

01.12 / Золото, а не депутат

18.08 / Учёные: Смартфоны могут помочь предотвратить негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя

12.05 / Киркоров заявил, что не станет «отстреливать» женихов 9-летней дочери Аллы-Виктории

27.05 / АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta из-за устаревания ее платформы

27.05 / BMW M4 Competition Convertible выходит из строя

01.10 / Мнение: Лучше такие дебаты, как в США, чем вообще никаких…

05.06 / Буллинг и шутинг глазами клоуна

17.08 / Скандалы: Белоножко и Якушкин подставили экс-помощницу Дворковича

09.05 / В список эфирных войдёт телеканал, целиком посвящённый Сталинградской битве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика