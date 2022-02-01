 

Мнение: Мао Цзедун и Ленин – кумиры Си Цзиньпина

01.02.2022, 21:50, Разное
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Сорос, который все никак не сдохнет, выступил с программной речью в Институте Гувера, где заявил, что:

1. Китай является самым могущественным авторитарным государством мире.
2. Китай является самой крупной и опасной угрозой для всех открытых обществ.
3. Китай он практически как Германия 1936-го года.
4. Китай использует Олимпиаду 2022 для демонстрации своего превосходства и пропаганды своей системы.
5. Си Цзиньпин верит в победу коммунизма и его кумиры – Мао Цзедун и Ленин.
6. Нельзя позволить Си Цзиньпину избраться на третий срок в 2022-м году. Нужно вдохновить Китай на перемены в этом направлении.
7. Необходимо всеми средствами стремиться к свержению существующего режима в Китае. Западные НКО должны работать над этим.

Источник: Colonel Cassad



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