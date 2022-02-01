Мнение: Мао Цзедун и Ленин – кумиры Си Цзиньпина

Сорос, который все никак не сдохнет, выступил с программной речью в Институте Гувера, где заявил, что:

1. Китай является самым могущественным авторитарным государством мире.

2. Китай является самой крупной и опасной угрозой для всех открытых обществ.

3. Китай он практически как Германия 1936-го года.

4. Китай использует Олимпиаду 2022 для демонстрации своего превосходства и пропаганды своей системы.

5. Си Цзиньпин верит в победу коммунизма и его кумиры – Мао Цзедун и Ленин.

6. Нельзя позволить Си Цзиньпину избраться на третий срок в 2022-м году. Нужно вдохновить Китай на перемены в этом направлении.

7. Необходимо всеми средствами стремиться к свержению существующего режима в Китае. Западные НКО должны работать над этим.

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