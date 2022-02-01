 

Смольный способствовал превращению системы вывоза отходов в «мусорную делянку»

01.02.2022, 21:37, Новости дня
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«Невский экологический оператор» получил сферу обращения с отходами в Санкт-Петербурге под свой контроль. НЭО повышает собственный доход за счет повышения тарифов.

Смольный способствовал превращению системы вывоза мусора в «делянку», рассказал источник СМИ. Реформа губернатора Александра Беглова многое изменила. Теперь дома и юридические лица должны иметь заключенный договор с регоператором. Кроме того, стоимость услуги вывоза отходов стала выше.

«Сейчас дело обстоит иначе. Есть операторы, которые получают условные 1200 рублей за кубометр ТКО. Мусор на своих предприятиях они сортируют, выбирая все самое ценное (стеклянные и пластиковые бутылки, металл и прочее). Потом, почти 50% уже рассортированного мусора, продается «на сторону». С перепродажи половины куба мусора можно получить от 750 до 1500 рублей. Остатки уже вывозятся на полигоны. В итоге раньше с 1-го куба ТКО был приход условно 1200 рублей и расходы 800 рублей. А сейчас некоторые операторы получают 1750 (условно 1200 официально, еще 750 рублей (если по минимуму) от продажи мусора). При этом расходы падают вдвое», — объяснил источник. 

Вывоз отходов превращается в прибыльный бизнес в случае сортировки ТКО. Однако при Беглове доходы не попадают в городской бюджет. Они аккумулируются в серой зоне. Таким образом, сфера вывоза отходов перетекает в своего рода криминал.

С начала года в Петербурге стартовала мусорная реформа, которая принесла немало проблем жителям города. На площадках рядом с жилыми домами образовались большие кучи отходов, которые не вывозили в течение трех недель. Эксперты предупреждали о риске распространения различных заболеваний. Сами жители в массовом порядке оставляли жалобы на порталах о родном городе.



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