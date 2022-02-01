Небензя назвал тему заседания СБ ООН по «Минску – 2»

Заседание Совета Безопасности ООН 17 февраля по «Минску – 2», скорее всего, будет посвящено невыполнению соглашений со стороны Киева, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Киев не сделал ни одного движения в сторону выполнения Минских договоренностей, передает ТАСС.

Кроме того, Небензя сообщил, что украинские власти начали открыто заявлять, что Минские соглашения невыполнимы.

«К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать», – сообщил он.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами РФ и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель РФ обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.

Напомним, постпред РФ при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что РФ и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.