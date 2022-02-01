Орбан ответил на вопрос о возможности нападения РФ на Украину

У президента РФ Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что РФ нападет на Украину.

«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию РФ против Украины.

Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».

Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания РФ и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.