 

Пушилин назвал визит Джонсона на Украину подталкиванием Киева к военным действиям

01.02.2022, 21:32, Новости дня
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Визит премьера Британии Бориса Джонсона на Украину «не про мир» и «не про выполнение Минских соглашений» – это подталкивание Киева к военным действиям, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Это все не про мир. Поставки со стороны Великобритании вооружения летального – это не про мир. Отправка, а потом обучение военнослужащих украинских инструкторами британскими – это не про мир. Даже визит на Украину – это же тоже не про выполнение минских соглашений будет идти речь. А как раз укрепление или подталкивание Украины к военным действиям. По-другому мы расценить не можем», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».



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