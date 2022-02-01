 

“Никто не защитит”: Зеленский призвал украинцев рассчитывать на собственные силы при обороне

01.02.2022, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады, заявил, что гражданам страны необходимо рассчитывать только на свои силы, несмотря на поддержку других. “У друзей есть своя родина Так что никто, кроме нас, страну не защитит”, – сказал глава государства.

Кстати, Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии (на 100 тысяч человек) и заработной платы военнослужащих, а также о расширении программы строительства жилья для военных. Глава государства уточнил, что этот документ никак не связан с так называемой угрозой “российского вторжения”.

Напомним, о возможном нападении России на Украину последнее время неустанно говорят западные политики. Зеленский считает, что США преувеличивают угрозу со стороны РФ. Позиция украинского лидера явно не нравится Вашингтону. В Белом доме продолжают уверят: российская армия может “вторгнуться” в Незалежную в любой момент.

Под этим предлогом США и другие страны НАТО поставляют вооружение на Украину, а также тренируют военнослужащих ВСУ. В Москве опасаются, что при наличии огромного количества оружия украинская армия захочет пойти войной на Донбасс. Согласно последним сообщениям Кремля, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с ДЛНР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Эксперты рассказали, как быстро спасти мотор от перегрева во время езды

14.12 / Выстрел из четвертого измерения

28.02 / Бюджетники сорвались с цепи

30.10 / Ковид-диссиденты и их постулаты. В чем заблуждения?

26.06 / Российский вирусолог разъяснил особенности фактора смертности от COVID-19

05.10 / Началось движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

22.09 / Скандалы: Курортный Роман для Юлии Пересильд

21.05 / Трансляции марафона “Новое Знание” собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня

03.09 / Этой осенью френч будет популярен как никогда: тренды модного маникюра на любую длину ногтей

29.12 / Мнение: Больной человек Европы-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика