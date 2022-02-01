“Никто не защитит”: Зеленский призвал украинцев рассчитывать на собственные силы при обороне

Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады, заявил, что гражданам страны необходимо рассчитывать только на свои силы, несмотря на поддержку других. “У друзей есть своя родина Так что никто, кроме нас, страну не защитит”, – сказал глава государства.

Кстати, Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии (на 100 тысяч человек) и заработной платы военнослужащих, а также о расширении программы строительства жилья для военных. Глава государства уточнил, что этот документ никак не связан с так называемой угрозой “российского вторжения”.

Напомним, о возможном нападении России на Украину последнее время неустанно говорят западные политики. Зеленский считает, что США преувеличивают угрозу со стороны РФ. Позиция украинского лидера явно не нравится Вашингтону. В Белом доме продолжают уверят: российская армия может “вторгнуться” в Незалежную в любой момент.

Под этим предлогом США и другие страны НАТО поставляют вооружение на Украину, а также тренируют военнослужащих ВСУ. В Москве опасаются, что при наличии огромного количества оружия украинская армия захочет пойти войной на Донбасс. Согласно последним сообщениям Кремля, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с ДЛНР.