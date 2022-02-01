 

Малышева предупредила о серьезной опасности пересыпа

01.02.2022, 21:18, Разное
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Регулярный чрезмерно длительный сон является одной из самых вредных привычек для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала известная врач и телеведущая Елена Малышева.

Выяснилось, что сон продолжительностью более 10 часов повышает риск смерти от сердечной атаки на 50%. Кроме того, к сердечно-сосудистым заболеванием может привести отсутствие в рационе жирных продуктов, а также отказ от употребления кофе, сообщает “Общественная служба новостей”.



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