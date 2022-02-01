Малышева предупредила о серьезной опасности пересыпа

Регулярный чрезмерно длительный сон является одной из самых вредных привычек для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала известная врач и телеведущая Елена Малышева.

Выяснилось, что сон продолжительностью более 10 часов повышает риск смерти от сердечной атаки на 50%. Кроме того, к сердечно-сосудистым заболеванием может привести отсутствие в рационе жирных продуктов, а также отказ от употребления кофе, сообщает “Общественная служба новостей”.