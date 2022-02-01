Зеленский: Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но знаю, кто должен их выполнять

На вопрос, возможно ли сегодня выполнение Минских соглашений, Зеленский ответил: “Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к договоренностям”.

Он добавил, что нормандский формат – единственный, в котором сегодня могут встречаться лидеры для обсуждения ситуации на Донбассе.

“Я не хочу говорить про пункты Минска. Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения пунктов [Минских соглашений]. Но мы взрослые мальчики, мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, что-то защищающее наше государство в том или ином виде”, – сказал президент.

От Минских соглашений не стоит ожидать эффективности, об этом журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил 29 января. По его словам, в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение страны.

“Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

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