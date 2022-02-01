Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро 2022 сыграет против России

1 февраля россияне в 1/4 финала обыграли сборную Грузии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

По данным УЕФА, Россия одержала победу со счетом 3:1.

Полуфинальный матч между Украиной и Россией состоится в пятницу, 4 февраля.

Украина в четвертьфинале 31 января обыграла Казахстан (5:3) и впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла в Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия, вторая – Россия, Казахстан – на четвертом месте, Грузия – на 11-м.

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