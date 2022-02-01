 

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро 2022 сыграет против России

01.02.2022, 21:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1 февраля россияне в 1/4 финала обыграли сборную Грузии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

По данным УЕФА, Россия одержала победу со счетом 3:1.

Полуфинальный матч между Украиной и Россией состоится в пятницу, 4 февраля.

Украина в четвертьфинале 31 января обыграла Казахстан (5:3) и впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла в Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия, вторая – Россия, Казахстан – на четвертом месте, Грузия – на 11-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / “Кто это? Песков?” 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку

19.11 / В Киевской области предприниматель расстрелял грабителей, которые ночью проникли в его дом – полиция

03.01 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре

26.05 / Хакеры атаковали МВД Бельгии

03.10 / Зеленский: Разумков видит свою политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет

29.11 / Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию под личный контроль

20.08 / Вице-премьер Хуснуллин и губернатор Старовойт сделали прививки от COVID-19

08.02 / “Прекрасен”, “Как же вашим с Настей детям повезет”. В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа

16.12 / Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки настучала ему по голове ложками

17.11 / Bild – брексит дружбе не помеха — принц Чарльз выступил в бундестаге на немецком языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика