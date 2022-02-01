 

Джонсон 2 февраля проведет телефонный разговор с Путиным

01.02.2022, 21:16, Новости дня
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“Я с ним буду разговаривать завтра”, – сказал британский премьер.

29 января ВВС, ссылаясь на пресс-секретаря британского премьера, написала, что Джонсон в ближайшие дни обговорит с Путиным тему урегулирования эскалации у границы Украины. 

Gazeta.ru писала, что разговор должен был состояться 31 января, но он сорвался. Одна из причин разговора – выступление Джонсона в британском парламенте в тот же день.

Контекст:

Разговор Путина и Джонсона должен пройти на фоне эскалации возле украинской границы. С октября РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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