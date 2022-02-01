Ирина Дубцова огорчила поклонников известием о неожиданной болезни: “Хочу на ручки”

Популярная певица Ирина Дубцова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram серию видеопубликаций, посредством которых пояснила подписчикам о своей неожиданной болезни. По словам знаменитости, последняя не является ковидом.

Ведя своеобразный “репортаж” из больничной палаты, Ирина Дубцова рассказала, что проблема обнаружилась очень спонтанно, однако свой диагноз предпочла скрыть от фолловеров. Единственное, о чем упомянула она в откровениях – причиной госпитализации стал вовсе не омикрон, а некая “обычная операция”. Исполнительница призналась, что её настроение оставляет желать лучшего, поэтому “хочется на ручки”, а также шоколадку и клубнику с йогуртом. Тем не менее, хозяйка аккаунта поспешила успокоить посетителей страницы, заявив, что нежданное заболевание не является очень тяжелым.

Изображение взято с: [email protected]_official

Наиболее неприятным моментом в описанной ситуации Дубцова назвала вынужденный перенос своего выступления. Дело в том, что на одну и ближайших дат у неё был намечен концерт в клубе “16 тонн”, однако из-за болезни его приходится перенести. Впрочем, звезда сообщила, что встреча со зрителями все же состоится чуть позже, а все купленные билеты будут оставаться действительными.

Источник: www.instagram.com