Учёные обнаружили причину ожирения и постоянного чувства голода

Иногда люди, имеющие избыточный вес, испытывают чувство голода, несмотря на недавний обильный приём пищи. В ходе многочисленных исследований международная группа учёных обнаружила причину этой проблемы.

Оказалось, в организме людей присутствует лептин – гормон, способный контролировать вес. Во время еды этот гормон выделяется белой жировой тканью. С помощью кровотока выделившийся лептин попадает в мозг и начинает взаимодействие с белками поверхности нейронов. Специалисты отметили, что в организме людей с избыточным весом присутствует большое количество лептина, однако это не влияет на их сытость. Такое состояние называется устойчивостью к лептину.

Учёные пришли к выводу, что именно этот процесс провоцирует развитие ожирения и постоянного чувства голода. Таким образом, в организме у людей с избыточным весом высокое содержание лептина, при этом они постоянно хотят есть. Эксперты предполагают, что блокировке этого гормона, вероятно, способствует очень жирная пища, которая вырабатывает фермент, разрывающий связь с лептином. В результате многочисленных исследований учёным удалось подавить этот фермент, лептин снова начинает взаимодействовать с нейронами и склонность к ожирению резко уменьшается.

Исследователи надеются, что в ближайшем будущем удастся разработать средство, эффективное для здоровья человека и поддержания нормального веса.

Источник: grodno24.com