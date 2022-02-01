France Info – черепаха-долгожитель в 190 лет стала самым старым наземным животным

В этом году Джонатану — гигантской сухопутной черепахе с острова Святой Елены — исполняется 190 лет, рассказывает France Info. Он пережил различные войны, эпидемии, рождение и гибель империй, а теперь стал рекордсменом-долгожителем среди всех наземных животных.



Youtube/St Helena Government

В 2022 году исполнилось 190 лет с тех пор, как из яйца вылупился Джонатан — гигантская черепаха, живущая на Сейшельских островах, пишет France Info. Он принадлежит к самому крупному виду сухопутной черепахи, чьи особи к зрелому возрасту — 50 годам — могут достигать 200 кг и 1,2 м в длину.

Именно этот факт и позволил определить возраст Джонатана, объясняет издание. В 1882 году его подарили губернатору острова Святой Елены. Учитывая то, что в тот момент он уже был взрослым самцом, можно быстро посчитать предполагаемый год его рождения: 1882-50=1832. Эта цифра на самом деле означает, что ему точно больше 190 лет — так, по крайней мере, считает его постоянный ветеринар Джо Холлинз. «Это символ стойкости и выносливости, — рассказал 64-летний Холлинз в интервью The Washington Post, — потому что пока сменялись войны, неурожаи, эпидемии, монархи, зарождались и гибли государства, он спокойно жил свою жизнь, совершенно не осознавая течение времени».

Жизнь на маленьком острове Святой Елены, затерявшемся в Южной Атлантике, хорошо защитила Джонатана от напастей, в том числе худшей: его могли просто съесть. Как рассказал Джо Холлинз, десять лет назад у черепахи-долгожителя был дефицит витаминов и минералов, но он поправился и теперь очень хорошо себя чувствует. Правда, Джонатан больше не видит, а нюх часто его подводит, но зато он очень хорошо слышит и ест всё, чем его кормят с руки: салат, морковку, огурцы, яблоки и бананы. Более того, он регулярно спаривается с тремя сородичами того же вида. Средняя продолжительность жизни гигантских черепах составляет 150 лет, однако простая ежедневная рутина позволила Джонатану её превзойти и даже обогнать предыдущего рекордсмена, который умер в 188 лет.

Таким образом, отмечает France Info, в этом году Джонатан с острова Святой Елены стал рекордсменом-долгожителем среди живущих наземных животных. «Наземных», потому что некоторые акулы жили ещё дольше, однако ни за одной из них не удалось наблюдать в течение долгого времени.