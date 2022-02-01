Guardian – глава МИД Британии пообещала России санкции, от которых «будет негде спрятаться»

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в случае российского вторжения на Украину союзникам Владимира Путина из числа бизнесменов «будет негде прятаться», пишет The Guardian. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «атака отдельно взятой страны на российский бизнес» будет встречена ответными мерами.



AP

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что российские олигархи и ключевые сторонники Владимира Путина станут мишенью для санкций Великобритании, если РФ вторгнется на Украину, пишет The Guardian.

Она отметила, что в случае вторжения союзникам российского лидера негде будет прятать свои активы. Министерство иностранных дел Британии, явно работающее в тесном контакте с США, пригрозило конфисковать богатство ближнего политического окружения Путина и его сторонников из числа бизнесменов.

Трасс заявила, что новый закон, который вступит в силу к 10 февраля, станет «самым жёстким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был», и даст Великобритании «право налагать санкции на более широкий круг лиц и компаний».

«Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия РФ против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции, — сказала Трасс. — Ничего не исключено, и прятаться будет негде. Это станет самым жёстким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза».

Трасс, которая в ближайшие две недели должна прибыть в Москву для участия в переговорах, на этой неделе не поедет на Украину после положительного результата теста на COVID-19.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Трасс «очень тревожным», отметив, что оно «подрывает инвестиционную привлекательность Великобритании и вообще привлекательность Великобритании как таковой».

«Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что ответные меры Москвы будут сформулированы, «исключительно исходя из наших собственных интересов».